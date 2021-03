Fünf Minuten vor 9 Uhr gingen die Lichter an, danach wurden erstmals nach dem wochenlangen Lockdown für den Einzelhandel wieder die Türen aufgeschlossen: Am Montag kamen kurz nach Ladenöffnung die ersten Kunden ins Kaufhaus Renner in Flintbek. Die Freude über die Öffnung war auf allen Seiten groß.