Keine Geburten über die Feiertage

Die Gemeindebücherei Kronshagen ändert zum neuen Jahr ihre Öffnungszeiten: Zukünftig bleiben die Türen über Mittag geöffnet, abends ist eine halbe Stunde früher Schluss. So will man sich einerseits an das Besucherverhalten anpassen und andererseits die Bücherei als dritten sozialen Ort etablieren.