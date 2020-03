Seniorenbeirat hat keine Virus-Angst

Bordesholm

Entspannt und locker saßen die sieben Mitglieder des Bordesholmer Seniorenbeirats bei ihrer regulären Sitzung am Freitag im Rathaus zusammen. Überlegungen, das monatlich angesetzte Treffen wegen der Coronakrise abzusagen, gab es nicht. „Wir haben keine Angst, wir könnten uns ja auch jederzeit mit Grippe anstecken“, erklärte der Beiratsvorsitzende Volker Barkmann. Wichtig für die gewählten Vertreter der Bordesholmer Senioren ist, die Hygjene-Empfehlungen strikt zu befolgen.

Hygjene-Regeln werden befolgt

„Wenn wir nach dem Treffen nach Hause gehen, werden wir uns gründlich die Hände waschen. Auf das Händeschütteln verzichten wir“, erzählte Birgit Reklatis, mit 66 Jahren das jüngste Beiratsmitglied. Die Absage der beliebten Kaffeenachmittage, zu denen jeweils bis zu 50 ältere Bordesholmer in das Huus an'n Markt pilgern, ist dem siebenköpfigen Gremium nicht leichtgefallen. „Wir wollen dafür Sorge tragen und unseren Beitrag leisten, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet, wir sind da in der Verantwortung“, betonte Barkmann.

Bei dem Seniorenfrühstück des Beirats am Mittwoch im Hotel Carstens war das Coronavirus ebenfalls kein Thema. 47 Männer und Frauen unterhielten sich dort bei Kaffee und Brötchen über Enkeltricks und andere Betrugsmaschen, über mangelnden Wohnraum für Ältere, sprachen über die Verkehrssituation im Ort oder über rechtliche Dinge. Aus Sicht von Carina Pohl macht es auch wenig Sinn, sich über mögliche Ansteckungsgefahren aufzuregen. „Das bringt einfach nichts, darunter leidet nur das Nervenkostüm“, betonte die 79-jährige Bordesholmerin.

Entspannte Haltung zur Corona-Krise

Auch von Hamsterkäufen halten die Senioren nichts. „Es ist verständlich, gerade bei älteren Menschen, die schon Mangelsituation während oder nach dem Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben“, räumte Robert Niebuhr ein. Seine entspannte Haltung zur Corona-Krise führt der 73-Jährige aber ebenfalls darauf zurück, dass er als Kind wenig Auswahl bei der Nahrung hatte. „Englische Besatzungssoldaten hatten mir ein Stück Schokolade geschenkt, das erste Stück überhaupt in meinem Leben, so etwas vergisst man nicht“, erzählte Niebuhr.

Dass Robert und Rita Niebuhr ihre Enkel aktuell nicht mehr von der Schule abholen und zu sich nehmen sollen, sorgt schon für einen Wermutstropfen. „Aber das ist natürlich in Ordnung, unsere Kinder wollen nicht, dass wir angesteckt werden könnten“, sagte Rita Niebuhr. Unterdessen hatte sie gehört, dass sich viele Leute statt Händeschütteln jetzt mit den Füßen begrüßen. „Wir haben das auch mal probiert und sind sogar nicht umgefallen dabei“, erzählte Barbara Barkmann und lächelte.

Brigitta von Possel kennt auch noch die Nachkriegszeiten, in denen Essen vielfach Mangelware war. „Ich kann mich gut an die langen Schlangen erinnerin, an denen auf ein Stück Weißbrot gewartet wurde“, erinnerte sich die 78-Jährige. Sie ist der Meinung, dass die Epidemie bald wieder vorbei ist. „Es bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen, die Krankheit kommt, sie geht aber auch wieder.“

