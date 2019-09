Thorsten Rabeler liegt die Natur am Herzen, und er packt dafür gerne selbst an. Das neueste Projekt des Melsdorfers spielt sich in Schönwohld ab: Dort verkauft der 46-Jährige ab diesem Winter unweit der Autobahn 210 Weihnachtsbäume und will diese mittelfristig durch einen Mischwald ersetzen.