Rendsburg Mielkendorf - Stauden und Kunst bei Eva Koj im Garten Sommer, Garten, Handwerkskunst - wer diese Dinge mag ist bei Eva Koj in Mielkendorf genau richtig. Die Keramikerin öffnet Sonnabend, 15. Juni und Sonntag, 16. Juni, Atelier und Garten für eine Werkschau. Mit dabei sind die Künstler Jörg Treiber, Barbara Diabo sowie Rea Högner.

Von Sorka Eixmann

Keramikerin Eva Koj lädt am Sonnabend, 15. Juni und am Sonntag, 16. Juni, jeweils von 11 bis 19 Uhr, zur Werkschau in ihren offenen Garten und ihr Atelier in Mielkendorf. Neben ihren Keramiken hat sie frostsichere Gartentöpfe von Jörg Treiber (siehe Foto) dabei, auch die Künstlerinnen Barbara Diabo und Rea Högner sowie die Staudengärtnerin Karin Heß stellen bei ihr aus. Quelle: Sorka Eixmann