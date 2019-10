Kinder werten den Naturerlebnisraum auf

Bordesholm

Kinderstimmen schallen durch den Naturerlebnisraum am Stintgraben in Bordesholm. Schon vom Rande des rund 43 000 Quadratmeter großen Areals sind sie zu hören. 30 Schüler buddeln im Kräuterbeet, putzen Steine oder schütten Kiesel in das Bett des neuen Barfußpfads. Lia Brunke vom Amt Bordesholm schaut den Schülern zufrieden dabei zu.

Naturerlebnisraum Stintgraben Bordesholm soll schöner werden

Die Umwelttechnikerin hatte die Aufwertung des Naturerlebnisraums vorangetrieben und das Konzept entworfen. „Wir wollen, dass die Kinder hier zur Natur zurückfinden und den Spaß daran entdecken.“ Das scheint zu gelingen. Trotz Herbstferien haben sich 30 Grundschüler der Lindenschule Bordesholm und der Landschule an der Eider in Wattenbek zur Bauaktion gemeldet und sind mit Freude an der Sache.

Die Anlage eines Fußfühlpfads und eines Kräutergartens sind nur die ersten Schritte, die die Fläche wieder attraktiver machen sollen. 1995 angelegt, ist der Naturerlebnisraum in den vergangenen Jahren immer mehr in Vergessenheit geraten. Nun aber tut sich etwas: Im kommenden Frühjahr werden Obstbäume gepflanzt, eine Blühfläche geschaffen sowie Vogelnistkästen angebracht. Und auch Sitzmöglichkeiten sollen wieder mehr zum Verweilen im Naturpark einladen. „Der Naturerlebnisraum soll nicht nur ein Ausflugsziel für Schulen und Kindergärten, sondern ein Angebot für alle Naturinteressierten sein“, sagt Brunke.

Land Schleswig-Holstein beteiligt sich an den Kosten

Die Gemeinde Bordesholm hatte erst in diesem Jahr einen Antrag auf eine finanzielle Förderung des Projekts beim Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gestellt und hatte Erfolg: Mit 50 Prozent beteiligt sich das Land an den Kosten der Baumaßnahmen. Die liegen bei etwa 4000 Euro. Das Geld stammt direkt aus einem Topf zur Förderung von Naturerlebnisräumen.

Lea Prüß verteilt zusammen mit zwei Schülern feinen Sand auf dem Pfad. Sie ist Mitarbeiterin im Verein Naturpark Westensee Obere Eider, der in Kooperation mit dem Amt die Veranstaltung organisiert hatte. Prüß kümmert sich dort um die Bereiche Umweltbildung und Naturschutz und arbeitet oft mit Schulklassen zusammen. „Ich baue mit den Kindern Fledermausquartiere, Saatbomben oder wir pflanzen Wildblumen“, spricht Prüß über ihre Arbeit. Groß motiviert werden, müssten die Kinder meist aber nicht. „Manchmal reicht es schon, sie mit Becherlupen auf eine Wiese zu schicken. Das Kriechen am Boden und selbst Entdecken macht am meisten Spaß.“

Naturpark Westensee Obere Eider macht Deal mit dem Bauhof Bordesholm

Auch bei der Umgestaltung des Erlebnisraums waren alle motiviert und Lea Brunke freute sich am Nachmittag über das Ergebnis. „Die Kinder haben toll mitgemacht.“ Die Vorarbeiten hatte zuvor der Bauhof Bordesholm geleistet: Sand wurde herangekarrt und die Begrenzungssteine wurden angelegt. Eigentlich sollte auch noch Vliesstoff unter das Kräuterbeet gelegt werden, um kein Unkraut aufkommen zu lassen. Der Naturpark Westensee hatte jedoch einen anderen Vorschlag. „Dann wäre wieder Kunststoff in die Natur gekommen. Wir haben uns aber auf einen Deal geeinigt“, erklärt Prüß. Und der sah so aus: Auf das Vlies wurde verzichtet, stattdessen kümmert sich ihr Verein in Zukunft um die Pflege des Kräuterbeets – zusammen mit Kindern.

