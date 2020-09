Janet Sönnichsen setzt im Kampf gegen die steigende Kinderarmut in Rendsburg auf eine bessere Bildung und eine flexible Ganztagsbetreuung. Dazu müssten alle Akteure einbezogen und das Lernen zu Hause gestärkt werden. Das erklärte die künftige Bürgermeisterin im Gespräch mit KN-online.

Von Paul Wagner