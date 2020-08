Das Kinocenter in Rendsburg wird zur Bühne vom Kulturfestival Schleswig-Holstein. Die Bands „Jonny Müller“ und „The Lady loves Jazz“ treten am 4. August, „Max and Friends“ und Lennart A. Salomon am 5. August auf. Das älteste Kino im Land zeigt wieder Filme - mit sicherem Abstand im Saal.