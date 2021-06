Nach achtmonatiger Corona-Zwangspause öffnet sich am Donnerstag, 1. Juli, um 20 Uhr im Savoy-Kino in Bordesholm wieder der Vorhang. Welcher Film auf die Leindwand kommt, ist noch offen. Auch andere Kinos wie Cinestar in Neumünster oder Schauburg in Rendsburg starten an diesem Tag auch wieder.