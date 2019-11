Ortskern soll attraktiver werden

Nortorf

Den Marktplatz für Familien mit Kindern attraktiver gestalten – darüber diskutieren die Stadtverordneten seit Monaten. Eine vorhandene Wasserrinne wird als Spielort angenommen, ansonsten jedoch bietet die kahle Pflasterfläche keinen Anziehungspunkt für Kinder.

Städtischer Spielplatz auf Kirchenrasen

Die Kirchengemeinde St. Martin mischte sich mit einem konstruktiven Vorschlag in die Diskussion ein: Sie will der Stadt auf dem Rasen an der Kirche, die im Zentrum direkt am Markt liegt, das Anlegen eines kleinen Spielplatzes erlauben. Ein Vertrag soll regeln, dass die Stadt die Spielgeräte für den Platz hinter der historischen Marktpumpe anschafft und wartet. Die Kirche entscheidet über das Aussehen der Geräte mit. Anfangs ein Zaun, später eine Hecke soll als Schutz den Spielplatz umgeben.

Mobile Spielgeräte kamen bei SPD und Grünen nicht an

Die CDU hatte vor Monaten ein Konzept vorgestellt, das auf dem Marktplatz mobile kleine Spielgeräte vorsah, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Die Veränderung des Platzes wäre so unwesentlich gewesen, dass Rückzahlungen wegen der Verletzung des Bestandsschutzes für den mit Fördermitteln des Landes gebauten Platz nicht zu befürchten waren, hatte die CDU vorab geklärt. SPD und Grüne hatten kritisiert, dass Kindern Verletzungsgefahr bei einem Sturz vom Gerät aufs Pflaster gedroht hätte. Zudem seien die Standorte im ersten Entwurf zu nah an Verkehrsflächen geplant worden.

Mehr Familienfreundlichkeit

Im Ausschuss für Soziale und Kulturelle Angelegenheiten kochte der Streit, wie mehr Familienfreundlichkeit in der Stadt erzielt werden kann, nur kurz wieder hoch. Man einigte sich auf ein neues Klettergerüst für den Spielplatz in der Schweriner Straße. Für Jugendliche soll die Skateranlage mit einer anfängertauglichen Mini-Rampe für 11000 Euro ergänzt werden.

Nortorf hat 21 Spielplätze

„ Nortorf hat 21 Spielplätze,“ berichtete Andreas Voß aus der Amtsverwaltung. 2019 übernahm der Bauhof die Betreuung der Spielflächen. Die Spielgeräte werden einmal pro Jahr gecheckt. Bauhofmitarbeiter kontrollieren zudem jede Woche die Geräte und reparieren lose Muttern und verwitterte Holzbretter sofort.

