Eigene Andacht statt Gottesdienst

Wegen der Corona-Pandemie fallen auch in Flintbek alle kirchlichen Veranstaltungen bis auf Weiteres aus. Wie viele andere Kirchen wird auf das Geläut aber nicht verzichtet. "Ein Zeichen, dass wir da sind", so Manfred Schade. Trotz des Veranstaltungsverbots seien die Kirchen natürlich geöffnet, in Flintbek täglich von 9 bis 18 Uhr.

Tisch für Andacht in der Kirche

Am Sonntag ist ein kleiner Tisch mit Stuhl am Ende des Gangs vor dem Altar aufgestellt. Teelichter liegen bereit. „Menschen können eine Kerze anzünden. Zudem liegt Material und eine Ansprache für eine kleine Andacht sowie Papier für Wünsche, Sorgen und Nöten bereit." Eine Wunsch-Box hängt an der Wand.

Gottesdienstliturgie steht im Internet

Am Sonntag ist niemand bis 11 Uhr gekommen. "Es ist ein Angebot. Wer es nutzt, sollte aber auf die Abstandsregeln achten." Auf der Internetseite der Kirchengemeinde ist die Gottesdienstliturgie veröffentlicht. Per Brief werden die älteren Gemeindemitglieder angeschrieben und erhalten diese in den Briefkasten.

Verstärkte Telefonseelsorge

Die Arbeit Schades liege momentan verstärkt auf Telefonseelsorge. Vielen älteren und auch gehbehinderten Gemeindemitgliedern fehle die Nähe, berichtet er. „Sie sind einsam und ihnen ist langweilig." Eine ältere Frau erzählte dem Theologen in der vergangenen Woche, dass sie in ihrer Not neuerdings immer einen Spaziergang zum Edeka-Markt mache, sich auf die Bank setze, um dort mit anderen – im gebührenden Abstand natürlich – ins Gespräch zu kommen.

Kirche verändert sich momentan

Die Jugendarbeit der Kirchengemeinde verlagere sich ins Internet. „Zurzeit werde eine Rallye geplant, zu Ostern ein Festgottesdienst fürs Netz“, so Schade. Ja, Kirche verändere sich momentan. Das empfindet auch sein Bordesholmer Kollege Thomas Engel. Die Klosterkirche sendet Gottesdienste auf Youtube. Aus seiner Sicht sind die digitalen Verbreitungswege eine Chance, den Kontakt zur Gemeinde zu halten und vielleicht auch neue anzusprechen. Er geht davon aus, dass einiges auch nach der Krise weiter fortgeführt werde.

