Neumünster/Kiel

Der Kreis Altholstein hat bei seiner Synode Ende August 13 Pfarr-Regionen beschlossen. Es heißt, Pastoren sollen „näher zusammenrücken sowie enger zusammenarbeiten“. Letztlich handelt es sich aber um eine „Mangelverwaltung“, ohne die eine pastorale Versorgung in allen Ort zukünftig gar nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

30 Prozent Pastoren fehlen bis 2030

„Es wird jede Kirchengemeinde treffen, es wird reduziert“, machte Propst Stefan Block ( Neumünster) in einem Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Details könne er erst nach dem 28. November sagen, da werde die Synode das Pfarrstellenkonzept beschließen. Nach Schätzungen fehlt der Kirche bis 2020 etwa 30 Prozent Nachwuchs. Eine Pensionswelle der geburtenstarken Jahrgänge von 1955 bis 1965 rollt auch auf die Kirchen zu. Und das wird Lücken reißen. Block geht nicht davon aus, dass alle derzeitigen 110 vollen Stellen in Altholstein wieder besetzt werden können.

Eiderregion rückt noch näher zusammen

Ein Beispiel ist die Eiderregion zwischen Kiel und Neumünster, die die Pfarr-Region acht bildet. Dazu gehören Flintbek, Schulensee, Bordesholm, Brügge und Kirchbarkau mit 7,5 Planstellen. In den nächsten fünf Jahren gehen mit dem Bordesholmer Thomas Engel (Klosterkirche), Manfred Schade ( Flintbek) und Henry Koop (St. Johanniskirche Brügge) gleich drei Theologen in den Ruhestand. In der Eiderregion ist eine enge Zusammenarbeit bereits Usus. In den Sommerferien wechseln sich die drei Kirchen in der Region Bordesholm mit Gottesdiensten ab. Flintbeks Pastor Thomas Schade erwähnte die Zusammenarbeit mit Schulensee, Thomas Engel nannte übergreifende Projekte im Konfirmandenbereich.

Es geht auch um Stellenreduzierungen

Manfred Schade und Thomas Engel gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass ihre Stellen nicht voll wiederbesetzt werden. „In jeder Region muss kirchliches Leben angeboten werden. Denkbar ist, dass der Klosterpastor 75 Prozent in der eigenen Gemeinde, aber auch 25 Prozent anderswo tätig sein wird“, so der 65-jährige Engel, der nach 18 Jahren Mitte 2021 verabschiedet wird. Sein Kollege in Flintbek geht davon aus, dass seine Stelle halbiert wird. In Flintbek gibt es noch zwei volle Stellen.

Pastoren müssen sich vertreten

Das Zukunftskonzept hebt stark auf Vertretungen ab. „Eventuell kommt es dazu, dass ein Pastor zwei Gottesdienste zu unterschiedlichen Zeiten in der Pfarr-Region gestaltet“, so Schade. Im Endeffekt werden die Gemeinden nicht nur gefühlt „weniger von ihrem Pastor“ haben. Im Gespräch ist eine Kürzung von Stellen um 0,25 oder gar 0,5. Dieser Anteil soll umverteilt werden, heißt es. Für die Eiderregion könnte dies langfristig eine Reduzierung von 7,5 auf 6,5 oder weniger bedeuten.

Mehr Werbung fürs Theologiestudium

Die Nordkirche tut aber auch etwas gegen den Mangel. In Neumünster gibt es eine auf zwei Jahre befristete Projektstelle, die in Schulen um Nachwuchs wirbt. In der Nach-Coronazeit soll das wieder intensiviert werden. Aus Sicht von Block handelt es sich um den „schönsten Beruf überhaupt“. Er räumte aber ein, dass die zehnjährige Ausbildung mit Theologiestudium, das gesunkene gesellschaftliche Ansehen und der gestiegene Anspruch des Nachwuchses an eine ausgewogene Work-Life-Balance für den Mangel Auslöser sind. „Der Beruf fordert den ganzen Menschen, denn die Erwartungshaltung vor Ort gerade im ländlichen Bereich ist hoch.“

Kirchenkreis Altholstein gibt es seit 2009

Der Kirchenkreis Altholstein existiert seit 2009. Damals fusionierten Neumünster und Kiel. In den drei Propsteien Nord, Mitte und Süd – von Kiel-Friedrichsort im Norden bis Henstedt-Ulzburg im Süden Schleswig-Holsteins – leben rund 200000 Gemeindemitglieder in 53 Gemeinden - davon sind 26 in Kiel, 16 in Neumünster. 115 Pastoren und Pastorinnen arbeiten in Altholstein.

Ankerkreuz und Bischoffsstab vereint

Im Siegel sind das Kieler Ankerkreuz (steht für das Maritime und ist ein Sinnbild für Sicherheit und festen Halt) und der Neumünsteraner Bischofsstab (erinnert an den Bischof Vicelin, der von Neumünster ausgehend die Slawen missionierte) zu einem Symbol vereint worden. Die geistliche Leitung liegt in den Händen der Pröpste Stefan Block (Mitte), Kurt Riecke (Süd) und der Pröpstin Almut Witt (Nord).

