Open-Air Gottesdienst zu Himmelfahrt

Die Wetterprognose für Himmelfahrt ist gut. In Flintbek hofft man, dass es so bleibt. Denn die Kirchengemeinde lädt für Donnerstag, 21. Mai, ab 10.30 Uhr zu einem Open-Air-Gottesdienst auf den Platz am Feuerwehrgerätehaus in Kleinflintbek ein. Die Predigt hält Pastor Manfred Schade.