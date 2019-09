Entspannt an weiß gedeckten und mit Blumen geschmückten Tischen sitzen, einen Rotwein genießen und Martin D. Winter auf der Bühne am Fachwerkhäuschen lauschen: Einen gemütlichen Auftakt erlebten am Sonnabend die ersten Besucher des Brügger Musikfestivals unter anderem mit dem Duo Nervling am Abend.