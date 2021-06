Molfsee

Seit fünf Jahren engagiert sich Ulf Daude in der Kirchengemeinde Schulensee, schon früh hat er darüber nachgedacht, dass es auch sinnvoll sein könnte, die Kirche zu den Menschen kommen zu lassen und nicht nur die Menschen in die Kirche kommen zu lassen.

"Ich habe früher auch Fahrdienste gemacht, da habe ich häufig gehört, dass Menschen krank waren und daher nicht in den Gottesdienst konnten, aber schon gern dabei gewesen wäre. Ein Stream schien mir eine gute Lösung", erinnert sich Daude. Dann kam Corona - und damit begann in der Thomaskirche wie in vielen anderen Gotteshäusern auch das Aufzeichnen der Gottesdienste.

"Präsenzgottesdienste durften nicht mehr veranstaltet werden, aber ohne Gottesdienst geht es ja auch nicht", sagt Daude. Und so wurde gefilmt und der Gottesdienst ins Netz gestellt. "Wir haben jeden Gottesdienst festgehalten", freut er sich über das große Archiv auf der Homepage der Kirchengemeinde. "Und es ist kein Gottesdienst ausgefallen."

Klickzahlen höher als Besucherzahlen

Das Feedback war ausgesprochen positiv. "Uns haben viele Menschen gelobt, weil sie so nicht auf den Gottesdienst verzichten mussten. Und teilweise waren die Klickzahlen höher als die normalen Besucherzahlen", betont Daude in dem Zusammenhang.

Ab Sonntag, 20. Juni, gelten dürfen auch wieder Präsenzgottesdienste gehalten werden. Insgesamt dürfen 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die Thomaskirche kommen, mit Mund-Nasenschutz und entsprechendem Abstand darf auch gesungen werden. "Darüber sind wir sehr froh, aber natürlich wissen wir auch, dass es Menschen gibt, die einfach etwas vorsichtiger sind und noch nicht in die Kirche möchten. Manche haben Vorerkrankungen."

Kabel wurden in die dicken Kirchenwände gelegt

Genau dafür hat man sich in der Kirchengemeinde etwas ausgedacht: Der Gottesdienst wird nicht nur aufgezeichnet, er wird als Live-Stream, also in einer Echtzeitübertragung, unter www.thomasbote.de bereitgestellt.

Dafür musste einiges in den vergangenen Wochen vorbereitet werden. Mit Unterstützung von Küster Bodo Freymann hat Daude Wände aufgestemmt und mehrere Hundert Meter Kabel verlegt. "Die Kirche hat ausgesprochen dicke Wände, das war Schwerstarbeit. Aber wir müssen hier ja einen Breitbandanschluss haben", sagt Daude.

5000 Euro für die Technik

Es wurde ein Mischpult angeschafft, damit ist Freymann inzwischen Herr der Technik. "Alles muss passen, die Lautstärke, die Frequenz, damit die Übertragung einwandfrei funktioniert", erklärt Freymann. Eine Kamera wurde installiert, die den Altarbereich erfasst - und damit auch den Pastor oder die Pastorin.

Silke Hohmann ist Vorsitzende im Kirchengemeinderat: "Ich finde, es ist eine schöne Ergänzung zum Gottesdienst, damit setzen wir auch auf Sicherheit." Rund 5000 Euro hat die Kirchengemeinde in die Technik investiert.