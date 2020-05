Eiderregion-Kirchen starten Himmelfahrt

Bordesholm

Die acht Kirchengemeinden der Eiderregion, zu der Bordesholm, Brügge, Schulensee, Westensee, Flintbek, Flemhude und Kirchbarkau zählen, haben sich am Mittwoch bei einer Videokonferenz mit dem Propst darauf verständigt, den Himmelfahrtstag als Startschuss für Gottesdienste vorzusehen, obwohl die Landesregierung den Start schon ab kommenden Sonntag erlaubt.

Jeder Kirchengemeinderat muss entscheiden

"Wir wollen das langsam angehen und nicht beim Wettrennen um den frühen Start mitmachen. Interessant ist, welche Erfahrungen die ersten Kirchen an diesem Wochenende machen", sagte Thomas Engel, Pastor der Klosterkirchengemeinde in Bordesholm. Er machte deutlich, dass jeder Kirchengemeinderat für sich noch über den Starttermin entscheiden müsste.

50 Menschen in der Klosterkirche Bordesholm

In Bordesholm wird erst nächste Woche getagt. "Wir müssen uns über einige Punkte einig werden, die die Abstands- und Hygieneregeln betreffen", so der Theologe. Mehr als 50 Menschen, so der Vorschlag von Engel, sollen für die gut 880 Quadratmeter große Klosterkirche zugelassen werden. "Wenn jede dritte Reihe besetzt ist, kann man den geforderten Abstand einhalten", fügte er hinzu. In den Sitzreihen werden dann Punkte aufgeklebt. Mundschutzpflicht wird es geben. Am Donnerstag hatte die Landesregierung auch die Zehn-Quadratmeter-Regelung je Person aufgehoben.

Teilnehmerlisten bereiten Kopfzerbrechen

Auf gemeinsamen Gesang werde verzichtet, weil die Nordkirche dies verbiete. "Dadurch würden Viren besonders stark verbreitet." Musik oder Sologesang sei aber trotzdem geplant. Probleme bereitet Engel die Erfassung von Kontaktdaten, die erforderlich ist. "Eine Liste, in der sich jeder Teilnehmer mit der Adresse oder Handynummer einträgt, wird es aus Datenschutzgründen nicht geben." Der Pastor ist aber zuversichtlich, dass man eine tragbare Lösung finden werde.

Youtube-Gottesdienste werden fortgeführt

Die Gottesdienste auf Youtube wird es aus der Klosterkirche Bordesholm aber weiter geben. "Es gibt Menschen, die können nicht kommen, weil sie krank sind oder Angst vor einer Ansteckung haben. Zudem haben wir festgestellt, dass viele, die sonst nicht in die Kirche kommen, sich die Videos ansehen", so Thomas Engel. Er freut sich aber riesig, dass die Gottesdienste wieder erlaubt sind. "Die Variante im Netz wirkt wie Instant-Suppe. Die Begegnung mit Menschen, die Kirche ausmacht, wird wieder möglich - zwar mit Abstand, aber sie ist enorm wichtig."

