„Mach mit, diese Schlange soll wachsen!“ haben Gesa Falkenhagen und Kristina Schwanebeck in bunten Buchstaben auf ein Schild am Bredenhuus geschrieben und schon sechs bemalte Steine hingelegt. Jetzt sollen alle Bredenbeker mitmalen und in der Corona-Krise die bunte Steinreihe verlängern.