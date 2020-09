Die Corona-Krise und der Rückgang der zahlenden Gläubigen sind die Ursachen: Die 33 Gemeinden im Kirchenkreis müssen ab 2022 den Gürtel deutlich enger schnallen. Die Einnahmerückgänge in 2020 und 2021 wird der Kirchenkreis etwas abfedern. In der Zukunft stehen massive Veränderung an.