Mächtige Pappeln säumen den Fußweg am Holm in Brügge. Für die Gemeindevertreter stellen die großen Bäume eine Gefahr für die Kinder dar, die täglich dort zur Schule gehen. Das Gremium beschloss in der Sitzung am Dienstag, einen Fällantrag für die sieben Pappeln zu stellen.