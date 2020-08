Kronshagen

Mit den Geldern für das Regionalbudget will der Bund Gemeinden, aber auch Vereinen, Verbänden oder Privatleuten die Möglichkeit geben, kleinere Projekte auf einem recht unbürokratischen Weg umsetzen zu können, erklärt Regionalmanagerin Birte Carstens-Hennings von der Aktivregion Mittelholstein. „Es geht um kleine bauliche investive Maßnahmen, die fest installiert sein müssen“, ergänzt sie. Bälle oder Trikots würden nicht gefördert.

10 Prozent der Fördersumme bringen die Gemeinden auf

Doch da es bei der Projektförderung um relativ weit gefasste Schwerpunkte wie Klimawandel und Energie, Daseinsvorsorge, Bildung sowie Wachstum und Innovation geht, sind die verschiedensten Ideen für eine Förderung denkbar. Das Gesamtbudget für alle Projekte umfasst maximal 200.000 Euro, von denen 90 Prozent aus Fördergeldern bereitgestellt werden. 10 Prozent werden durch die Eigenmittel der teilnehmenden Gemeinden finanziert. Jede Kommune zahlt pro Einwohner 40 Cent, sagt Carsten-Hennings. „Daher sind wir froh, dass Kronshagen als große Gemeinde solidarisch mit dabei ist“, sagt die Regionalmanagerin. Dafür ist die Kletterskulptur auch eines der größten Projekte, das vom Programm profitiert hat.

Kronshagen beteiligt sich auch 2021 und 2022 am Regionalbudget

Die maximale Fördersumme pro Vorhaben beträgt 20.000 Euro. Der Preis für das neue Gerät liegt knapp darunter, entsprechend der Förderquote von 80 Prozent wurden etwa 15.700 Euro gefördert. Mit Eigenleistung und Gemeindeumlage hatte Kronshagen Kosten von knapp 9000 Euro. Am Regionalbudget wird sich die Gemeinde auch in den kommenden beiden Jahren beteiligen.

„Die größte Herausforderung war es, alles in der Kürze der Zeit so umzusetzen“, sagt Bürgermeister Ingo Sander ( CDU). Denn beim Regionalbudget müssen die bereitgestellten Mittel im gleichen Jahr verausgabt werden. Umsetzungs- und Abrechnungsfrist ist der 15. September. Nach dem Projektaufruf am 16. Januar hatte die Gemeinde am 12. März den Antrag gestellt, der im April bewilligt wurde. Nach der Beauftragung Anfang Mai baute eine Fachfirma die Skulptur im Juli auf.

Warum eine Förderung dieses Projekts?

Und warum die Entscheidung für dieses Projekt? „Wir hatten schon längere Zeit im Außenbereich dieser Kita den Bedarf gesehen. Wir wollten diesen aufwerten und damit möglichst viele Kinder erreichen“, sagt Sander.

„Wir sind die größte Einrichtung der Gemeinde und hier in einem sehr kinderreichen Teil Kronshagens. Wir haben nun ganz andere Möglichkeiten und freuen uns über die tolle Unterstützung“, ergänzt Kita-Leiterin Kirsten Nohns. Durch die Skulptur könnten die Kinder ganz individuell Erfahrungen sammeln, die sie sonst nicht machen könnten, sagt sie. „Daher haben wir uns auch für die Skulptur, die zum Beispiel im Vergleich mit einer Rutsche kreativer nutzbar ist, entschieden“, sagt Stefanie Elßner, stellvertretende Kita-Leiterin. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass die Skulptur und damit die Klettermöglichkeiten durch die Einbindung von Bäumen weiter wachse.

