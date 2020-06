Ab dem 1. August ändern sich die Kita-Gebühren in Kronshagen: Während die Beiträge für Kinder unter drei Jahren sinken, steigen sie im Ü3-Bereich. Dies wollte die SPD mit einem Antrag verhindern, scheiterte aber in der Gemeindevertretung. Vereinzelte Kritik gab es im Vorfeld aus der Elternschaft.

Von Florian Sötje