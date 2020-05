Anbau kostet bis zu 800.000 Euro

Mühbrook

Unbefriedigend ist die räumliche Situation in dem schmucken Reetdachhaus bereits seit Längerem. So fehlen Sozial- und Besprechungsräume für die Mitarbeiter der kommunalen Kita. Aktuell wird in der alten Schule eine Familiengruppe mit zehn Drei- bis Sechsjährigen sowie fünf Kleinkindern betreut. Bei stürmischem Wetter stößt noch die Waldkindergruppe aus dem Bauernwald dazu. „Die Bedingungen für uns sind beschwerlich, die Stimmung ist bisweilen gereizt“, berichtete die Leiterin Silke Maschke in der Gemeindevertretersitzung am Montag.

Kinder aus dem Dorf werden nicht aufgenommen

Zudem ist die Nachfrage besonders nach U3-Plätzen groß, mehrere Kleinkinder aus dem Dorf können deshalb nicht aufgenommen werden. Mit einem knappen Mehrheitsbeschluss entschieden sich die Ortspolitiker für eine eigene Krippengruppe mit bis zu zehn Kindern. Damit wird es auch eine eigene Elementargruppe mit maximal 20 Drei- bis Sechsjährigen geben. Ein ursprünglich angedachter Dachbodenausbau wäre dafür die günstigste Lösung. Aus sicherheitstechnischen Gründen wurde diese Variante jedoch verworfen.

Anzeige

Die Ermittlung der Zuschüsse steht noch aus

Als Alternative bleibt der Bau eines Anbaus im großen Bauerngarten der alten Schule. Das Neumünsteraner Architekturbüro Stoy hatte dafür zwei Vorschläge entwickelt. Billig wird es nicht: Für die Variante mit Obergeschoss und Satteldach stehen Kosten von bis zu 800.000 Euro im Raum. „Das Amt Bordesholm wird ermitteln, welche Zuschüsse zu erwarten sind“, erklärte Bürgermeister Wulf Klüver. Zudem müsste das Projekt zunächst vom Kreis Rendsburg-Eckernförde genehmigt werden.

Weitere KN+ Artikel

Sorge um die steigenden Kosten

Die Kosten werden im Gemeinderat auch als Knackpunkt gesehen. Die Ausgaben der Gemeinde für die U3-Betreuung steigen und steigen. Aktuell zahlt Mühbrook dafür 150000 Euro im Jahr, führte Gemeindevertreterin Susanne Mieth aus. Und: „Keiner glaubt daran, dass das Land die Kosten ausgleicht.“ Auch Klüvers Stellvertreter Jens Heeck vermisst belastbare Zahlen für die Re-Finanzierung. Aus Sicht des Bürgermeisters besteht aber Handlungsbedarf. Gestartet werden soll jetzt mit der weiteren Planung, als Baubeginn wird das kommende Jahr angepeilt.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.