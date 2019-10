Krippenbetreuung am See startet

Bordesholm

Der zweite Bauabschnitt der kommunalen Betreuungseinrichtung in der ehemaligen Gewerbehalle der Kieler Tischfabrik (Kitifa) in der Eidersteder Straße ist nach Angaben von Daniel Ladehoff bis auf den Einbau des Aufzuges so gut wie fertig. Als „Feintunning“ bezeichnete der Leiter des Amts für Bürgerdienste, die anderen noch ausstehenden Dinge. 55 Betreuungsplätze bietet die Kita insgesamt an. Nach den Sommerferien waren im August 35 Plätze in der oberen Etage mit einem Zugang von der Eidersteder Straße fertig geworden. Dabei handelte es sich um eine Elementar- und eine Familiengruppe, in der die unter Dreijährigen bislang mitbetreut worden sind.

Im März ist die neue Kita voll belegt

Der Übergang zur Kleinkindbetreuung erfolgt jetzt fließend. Mit einer eigenen Gruppe für unter Dreijährige startet das Team von Leiterin Saskia Bieling nun in der unteren Etage am kommenden Montag. „Vier Kinder sind zum Start dabei“, so Bieling. Eine weitere Gruppe wird im Januar eröffnet. In jeder können bis zu zehn Steppkes betreut werden. „Nach und nach wird die Zahl der Kinder in den Gruppen steigen, sodass wir bis März voll sind“, berichtete sie weiter.

Bauarbeiten störten Betreuung nicht

Die neue Krippe erhält einen eigenen Eingang von der Seestraße aus – dort sind die Pflasterarbeiten in Gange. Unter anderem entsteht auf der Außenfläche ein Bobbycarparcours. Mitarbeiter des technischen Betriebshof begannen gestern, die Pflasterung des Gehwegs entlang der Straße vorzubereiten. Dies ist dann heute und morgen geplant. Und stört der laufende Umbau den Betreuungsalltag? „Überhaupt nicht. Die Kinder stehen auf Bagger und Co. Und jedes Mal, wenn ein Laster neue Möbel oder Spielsachen liefert, bekommen die Kinder ganz große Augen und wollen beim Auspacken mithelfen“, erzählte Saskia Bieling weiter. Insgesamt sei der Betrieb in der ganz neuen Einrichtung aus ihrer Sicht hervorragend angelaufen. Die Gruppen seien zudem viel am See, zurzeit würde Kastaniensammeln hoch im Kurs stehen.

Bordesholm ist Mieter der neuen Räume

Die Kita am See ist die sechste Betreuungseinrichtung für Kinder am See in Bordesholm. Zum ersten Mal baute die Gemeinde, wie berichtet, wegen des enormen Platzdefizits und der geschätzten Dauer eines Neubaus von ein bis zwei Jahren einen Kindergarten nicht selbst. Die 671 Quadratmeter sind für 20 Jahre vom Unternehmer Klaus Elwardt, der auf dem Gelände eine Tischlerei betreibt, gemietet. Die Miete beträgt 3000 Euro im Monat. Die Umbaukosten von 675 000 Euro trägt der Eigentümer. Dafür ist aber ein 75-prozentiger Zuschuss möglich.

