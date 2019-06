Die AWO-Kita Kleine Flintsteine in Kleinflintbek ist zum 5. Mal als "Haus der kleinen Forscher" ausgezeichnet worden. Britta Pries von der IHK überreichte am Dienstag die Plakette an Leiterin Daniela Zielke. Regelmäßig wird mit dem Nachwuchs geforscht, im Mittelpunkt stand "alles, was rollt".