Groß Vollstedt

Seit Februar spielen Kinder im 306 Quadratmeter großen, rund 1,1 Millionen teuren neuen Erweiterungsbau der Kita Groß Vollstedt. In aller Stille zog der jetzt auf fünf Gruppen gewachsene Kindergarten ein. Das Einweihungsfest fiel wegen der Coronabeschränkungen aus.

Das Spielgelände ist noch in Entwicklung: Schaukel und Wippe stehen am Rasenrand. Flächen sind mit Flatterband gesperrt. Der etwas dünne Grasbestand soll von der Gartenbaufirma noch nachgebessert werden, berichtete Timo Gorlicki (CDU) im Bauausschuss. Für die Sandkiste fehlen noch Sitz- und Balancierstämme aus Eiche oder Robinie. Die Gemeinde hofft auf Holzspenden von Anwohnern. Seit Monaten diskutieren Gemeindevertreter über einen Ausbau des Spielgeländes auf einer Wiese in Richtung Süden. Eine Einigung steht noch aus.

34000 Euro Fördermittel für Mensa beantragt

Nächstes Bauprojekt ist die Mensa für Kita-Kinder und Schüler der benachbarten Grundschule. Sie soll im 1972 gebauten Sportheim entstehen. Ab 1985 bis jetzt war das Gebäude zwischen Feuerwehrgerätehaus und Kita-Erweiterungsbau Kita-Raum. Jetzt steht es leer. Timo Gorlicki (CDU) beantragte als stellvertretender Bürgermeister für den Umbau 34000 Euro Fördermittel beim Land, Schulverbandvorsteher Jochen Runge schrieb eine Begründung für den Antrag. „Wir warten auf die Rückmeldung“, erzählte Gorlicki. Kommen die Fördergelder, muss der Umbau vor dem 30. Juni begonnen worden und bis zum Jahresende abgeschlossen sein, berichtete Bürgermeister Thorsten Ladewig.

Die Kita-Erweiterung war zwei Monate später fertig, als geplant. „Corona verzögerte die Arbeiten“, berichtete Wilhelm Ehmsen, der als Gemeindevertreter und Architekt die Bauphase begleitete. 65 Kinder haben jetzt in den Gruppen Platz. Kindergartenleiterin Rosita Henning plante die Erweiterung mit. Sie setzte sich dafür ein, dass die beiden jeweils 52 Quadratmeter großen Gruppenbereiche einen integrierten Sanitärbereich haben. Er erleichtert die Betreuung.

Magnetwandfarbe ist der Hit

Jede Gruppe hat einen Materialraum und eine Terrassentür zum Spielgelände. Die Magnetwandfarbe ist der Hit: Mit Hingabe testen Kinder die Haftfähigkeit des Materials. Arbeitsplatten und der Ausgabetresen in der Küche wurden in Kinderhöhe angebracht. Ein Multifunktionsraum bietet für Therapiegespräche, ein Bällebad und eine Kiste mit kinetischem Sand Platz. Im großen Flur ist Platz für Tobe- und Bewegungselemente. Draußen können Kinder dank eines Wendehammers auf der Bobbycarstraße kurven.

Solarkollektoren auf dem Dach

Auf den nach Süden geneigten Pultdächern wandeln Solarkollektoren mit 30 Kilowatt Leistung Licht in Strom um. Die Anlage wurde vom Land mit 40000 Euro gefördert, der gesamte Erweiterungsbau mit 400000 Euro.

Damit Kinder sehen, wie Solarenergie funktioniert, installierte Otto Christophersen, Vorsitzender vom Gewerbeverein Groß Vollstedt, eine Mini-Solaranlage auf dem Dach des Kindergartenschilds, das der Verein der Kita schenkte. Zwei Spots beleuchten nachts mit Solarstrom aus dem Speicher das von Kindern handbemalte Schild.