Kronshagen

Beim ersten Blick auf die Bevölkerungsstruktur ist Kronshagen eine ältere Gemeinde. Knapp ein Viertel der Einwohner ist mehr als 65 Jahre alt. Nach einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung steigt der Anteil der über 80-Jährigen bis 2030 um 19 Prozent. In der gleichen Statistik lässt sich aber auch ein Zuwachs von 8,3 Prozent im U3-Bereich sowie eine Steigerung um 10,8 Prozent bei den Drei- bis Fünfjährigen erkennen. Kronshagen wird jünger und älter zugleich. Die Entwicklung hat schon begonnen, und die Auswirkungen zeigen sich.

„Wir mussten die Kapazitäten in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitern. Das sieht man im Ort durch den Erweiterungsbau in der Kita-Hühnerland oder den Neubau in der Kopperpahler Allee hinter dem Familienzentrum“, sagt Bürgermeister Ingo Sander ( CDU) zur steigenden Nachfrage nach Kita-Plätzen in der Gemeinde.

Anzeige

Im kommenden Kita-Jahr 22 Kinder mehr im U3-Bereich

Im aktuellen Kita-Jahr werden laut Verwaltungschef 263 Kinder im U3-Bereich und 306 Kinder im Ü3-Bereich betreut. Im kommenden Jahr steigen die Zahlen auf 285 (U3) und 309 (Ü3). „Es ist die Aufgabe der Gemeinde, die notwendigen Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen. Ich bin froh und dankbar, dass wir immer gute Lösungen gefunden haben. Und das soll so bleiben“, sagt Sander. Kronshagen solle attraktiv für junge Familien bleiben. Dazu gehöre eine gute Betreuungssituation in Schule und Kitas.

Weitere KN+ Artikel

Dass die Gemeinde kurz- und mittelfristig besonders bei der Kapazität an U3-Plätzen weiter nachlegen muss, sieht Bürgermeister Sander in zwei Punkten begründet. „Wir erleben, dass es heutzutage der Regelfall ist, dass die Eltern eher früher als später in die berufliche Tätigkeit zurückkehren“, sagt Sander. Zudem gäbe es in bestimmten Straßenzügen einen „Generationenwechsel“. „ Kronshagen ist sehr gefragt, und dementsprechend ziehen sehr regelmäßig Familien mit Kindern in freiwerdende Immobilien.“

Wird Generationswechsel durch Bauprojekte forciert?

Und nach Einschätzung der Verwaltung wird sich diese Entwicklung fortsetzen. Sie führt dabei sowohl die anstehende Bebauung des Ortskerns zwischen Kopperpahler Allee und Kieler Straße an als auch das geplante Quartier für ältere Kronshagener auf dem Areal Klemms Gartenmarkt im Suchsdorfer Weg. Für Kronshagener werde die Möglichkeit bestehen, „sich zu verkleinern und in ihrem Heimatort zu bleiben“, sagt Sander. „Für Familien wird sich dadurch die Möglichkeit ergeben, nach Kronshagen zu ziehen“, ergänzt der Verwaltungschef. Der Bedarf an Betreuungsplätzen werde also weiter steigen. „Auch wenn die genaue Zahl schwer zu konkretisieren ist“, sagt Sander.

Neubau, Naturgruppe oder Nachnutzung

Kurzfristig werden zum 1. Oktober in der Kindertagesstätte in der ehemaligen Brüder-Grimm-Schule neue Plätze durch eine altersgemischte Gruppe geschaffen. Mittelfristig ist eine Erweiterung in bestehenden Kita-Gebäuden aber keine Lösung. Dafür stehen nicht genug Flächen zu Verfügung. So bleiben drei Alternativen: die Nutzung anderer Gebäude in der Gemeinde, Einrichtung einer Naturgruppe oder ein Neubau.

„Eine Naturgruppe wäre grundsätzlich denkbar, wurde aber noch nicht abschließend geprüft“, sagt Sander. Mit dem Gedanken konnten sich im vergangenen Haupt- und Finanzausschuss die Fraktionen der UKW und der Grünen zumindest schon einmal anfreunden. Der Neubau einer Kita dürfte kein leichtes Unterfangen werden. Die Haushaltslage ist angespannt, und der Platz fehlt. „Freie Grundstücke zur Bebauung sind in Kronshagen bekanntlich Mangelware“, sagt Sander.

Gemeindehaus von St. Bonifatius als Option?

Blieben noch bestehende Immobilien in Kronshagen. Man habe „regelmäßig potenziell geeignete Gebäude im Blick“, sagt der Bürgermeister. Eines davon ist das Gemeindehaus von St. Bonifatius im Wildhof. Im Zuge von geplanten Einsparungen der Großpfarrei Franz von Assisi soll das Gemeindehaus künftig anderweitig genutzt werden. Für die Kitaplanung ist das Gemeindehaus eine denkbare, aber nicht die einzige Option, sagt Sander. „Ob sich tatsächlich eine Nachnutzungsoption als Kita ergeben könnte, ist derzeit völlig unklar, ergänzt er.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.