Fahrräder werden teurer – und dadurch für Diebe begehrter. Kostenpflichtige Boxen bieten Schutz. Am Bahnhof in Bordesholm sind alle 20 Plätze in der Stahlgarage vermietet – nun wird die Station erweitert, weil es eine Warteliste gibt. Auch in Nortorf sind weitere abschließbare Stellplätze geplant.