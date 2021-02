Kronshagen

Wo Schatten ist, dort ist auch Licht. Und so ähnlich verhält es sich auch mit den Gefühlen der Trauer und der Freude. Diese Erfahrung hat Klaus Onnasch in der Trauerbegleitung und Seelsorge, in der Betrachtung verschiedener Kulturen und Religionen, der Geschichte sowie der biologischen Natur des Menschen gemacht. Dieses Zusammenspiel beider Gefühle hat der 83-Jährige in seinem neuen Buch gebündelt und betrachtet es aus verschiedenen Blickwinkeln.

In unserer Kultur seien Trauer und Freude lange Zeit getrennt worden, sagt Onnasch. Doch er habe in seinen Trauergruppen regelmäßig die Erfahrung gemacht, dass auf die Auseinandersetzung mit dem Schmerz häufig Momente der Freude folgen. „Beide Gefühle gehören ursprünglich zusammen“, sagt Onnasch. Er begründet dies auch mit neurobiologischen Prozessen und führt in seinem „Spielraum“-Modell an, dass ein ständiges Wechselspiel, ein Pendeln zwischen Trauer und Freude bestehe. Der Umgang mit Trauer sei kein lineares Phasenmodell, das sich nacheinander abarbeiten lasse.

Prof. Robert Göder, stellvertretender Direktor am Zentrum für Integrative Psychiatrie in Kiel, schreibt in seinem Geleitwort zum Buch, das Besondere an der Hilfestellung für Trauernde sei „einerseits der persönliche und andererseits der ganzheitliche Ansatz“ von Onnasch. Der 83-jährige Autor wünscht sich, dass das Buch zu einem neuen Blick auf zwei zunächst widersprüchlich wirkende Gefühle führt. „Es soll dazu beitragen, dass sich eine Kultur von Trauer und Freude entwickelt“, sagt Onnasch. Und den Lesern und Leserinnen soll es Anregungen geben, um sich im Prozess der Trauer zu orientieren und dabei sowohl mit der Trauer als auch der Freude zurechtzukommen.

Buch ist ab sofort bestellbar und ab dem 20. Februar im Buchhandel erhältlich

Das Buch „Trauer und Freude“ erscheint im Verlag Klett-Cotta (ISBN: 978-3-608-98345-6), kann ab sofort bestellt werden und ist ab dem 20. Februar im Buchhandel erhältlich.