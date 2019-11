Die Ära Klaus Rittmann in den kirchlichen Gremien in Bordesholm ist zu Ende. Beim Gottesdienst in der Christuskirche wurde der 83-Jährige, der zuletzt als Leiter des Ortsbeirats für die Pflegediakonie-Station und der Sozialberatung wirkte, feierlich verabschiedet. Sein Nachfolger ist Reimer Mohr.