Rendsburg

Die Grünen der Rendsburger Rathausfraktion werden nach der nächsten Ratsversammlung in der kommenden Woche durch neue Mitglieder unterstützt. Dies teilte die Rendsburger Fraktionsvorsitzende Helma Böhmer am Donnerstag mit.

Klaus Schaffner zieht sich aus der Politik in Rendsburg zurück

Der stadtbekannte Grüne und langjährige Ratsherr Klaus Schaffner ist demnach von seinem Mandat als Ratsmitglied zurückgetreten. Nach seiner Erkrankung vor einem Jahr möchte er sich Zeit lassen, gesund zu werden und wünscht sich, dass die Fraktion wieder in voller Stärke von fünf Ratsmitgliedern die Aufgabe grüner Politik in Rendsburg erfüllen kann, so Helma Böhmer.

"Mit ihm verliert Rendsburg einen grünen Pionier, der sich seit fast 30 Jahren für Rendsburg engagiert, seit 1994 als Ratsmitglied der WählerInnen-Initiative Rendsburg (WIR) und seit 2008 als Ratsmitglied für Bündnis 90/Die Grünen, sowie auch beim BUND. Wir danken ihm sehr für seine außerordentlich engagierte Arbeit."

Joachim Brandt rückt für Klaus Schaffner nach

Nachfolger in der Ratsversammlung wird Joachim Brandt, bisheriges bürgerliches Mitglied im Finanz- und Sozialausschuss. Schon seit einem halben Jahr erweitert zudem das bürgerliche Mitglied Christian Scherpe das bestehende Team im Umwelt- und Bauausschuss.

Weitere Mitglieder steigen bei den Grünen ein

Der Ortsverband und die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen konnten zudem neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen. Vier von ihnen werden als bürgerliche Mitglieder in die Ausschussarbeit einsteigen. Klaus Magesching wird Vertreter im Sozialausschuss, Björn Schneidemesser wird Vertreter im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport, Hans-Friedrich Sass rückt in den Bauausschuss und Jörg Zeumer wird Vertreter im Umweltausschuss.

„Wir freuen uns, dass wir so kompetente Persönlichkeiten für die Mitarbeit in den städtischen Gremien gewinnen konnten“, so Helma Böhmer. Nach Ostern werden die Rendsburger Grünen ihre Vorschläge für die Entwicklung der Rendsburger Innenstadt präsentieren. Hierzu habe es in den vergangenen Wochen mehrere Arbeitssitzungen gegeben.