Aus Bühnenpech dreifaches Glück gemacht

Nortorf

Ab August gibt die Truppe vom Kleinstadttheater ihre Auftritte nur noch im Markushaus von St. Martin. Im vergangenen Sommer endete für das Ensemble überraschend die seit 2014 gepflegte Zusammenarbeit mit dem Alten Landkrug. Bislang führte das Ensemble seine Stücke dort an einem Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Saal des Holsteinischen Hauses, das zum Alten Landkrug gehört, auf. Der Inhaber sagte weitere Aufführungen jedoch aus betrieblichen Gründen ab.

Vier Aufführungen im Markushaus

„Die Nachmittagsaufführung ist sehr beliebt“, erklärte Jürgen Gissel, Theaterleiter des Kleinstadttheaters, und ergänzte: „Das war ein ziemlicher Schlag.“ Er fragte beim Kirchenvorstand von St. Martin nach, ob der Saal mit der Bühne im Markushaus im August 2020 auch an einem Sonntagnachmittag frei sei. Das Markushaus hat einen der wenigen größeren Veranstaltungsräume in der Stadt, an Wochenenden ist der Raum oft vermietet. „Bei uns läuft viel Kulturelles“, sagte Kirchenvorsteher Hanns Lothar Kaempfe. Die gut ausgestattete Bühne der Gemeinschaftsschule wäre eine weitere Alternative gewesen. Sie hatte sich in der Vergangenheit jedoch wegen der vergleichsweise enormen Ausmaße des Zuschauerraums als weniger passend erwiesen.

Kleinstadttheater kann seine Aufführungstermine erweitern

Die 2007 gegründete Truppe hatte dreifaches Glück: Jürgen Gissel hatte kurz vor der abschließenden Veranstaltungsplanung der Kirche St. Martin im September 2019 angefragt. Zusätzlich zum August-Wochenende, an dem das Kleinstadttheater seit 2014 im Markushaus auftritt, waren zwei weitere Termine frei. Das Theater kann seine Aufführungstermine damit nicht nur erhalten, sondern auf einen vierten ausbauen.

Technik und Kulisse können im Markushaus schon am Vorabend aufgebaut werden

Dieses Mal laufen Kaffee-und Kuchenverkauf vor der Nachmittagsvorstellung in Eigenregie, kündigte Jürgen Gissel an: „Wir backen selbst.“ Ein Vorzug im Markushaus ist für Jürgen Gissel auch das entspanntere Arbeiten. Die Theatergruppe kann die 40 Kilogramm schweren Kulissenteile, Licht und Ton schon am Abend vorher aufbauen.

Proben für die nächste Komödie haben bereits begonnen

Die Proben für das nächste Stück, die Kriminalkomödie „Die Ballettratten“ von Dennis Woodford, haben Anfang des Jahres begonnen. Am Sonnabend, 8. August, feiert das Ensemble um 19 Uhr Premiere, weitere Termine im Markushaus, Niedernstraße 6, in Nortorf sind am Sonnabend, 15., 19 Uhr, Sonntag, 16. und Sonntag, 23. August jeweils 16 Uhr, Einlass 14 Uhr.

