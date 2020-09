Kronshagen

Für das Areal von Klemms Gartenmarkt am Suchsdorfer Weg gab es in den vergangenen Jahren verschiedene Planungen. Supermarkt, Wohnhäuser - viel wurde diskutiert und spekuliert. Einfluss auf die Entwicklung hatte Pächter Fridolin Klemm nicht. Das Grundstück gehörte einer Erbengemeinschaft. Es war keine einfache Phase. "Es gab eine Zeit, in der nicht klar war, wohin die Reise geht", sagt er. 2018 kaufte die Norddeutsche Grundstücksentwicklungsgesellschaft (NGEG) das Grundstück und treibt seitdem die Planungen für einen Seniorenpark voran. Das bedeutet für Klemm und seine Mitarbeiter Klarheit. "Für uns war klar: Wenn wir die Entwicklung nicht ändern können, gehen wir einen neuen Weg. Und das heißt, dass am 30. Oktober um 18 Uhr Schluss ist", sagt Klemm.

Fridolin Klemm überahm den Markt vor zehn Jahren von seinem Vater

Den Markt an anderer Stelle in Kronshagen, Kiel, Gettorf oder Eckernförde neu zu eröffnen, habe man in den vergangenen Jahren geprüft. Doch die Kosten für Grundstück, Halle, Gewächshaus und Infrastruktur waren schlicht zu hoch. "Das sind Summen, die wir nicht bewältigen können", sagt Klemm, der den Markt vor zehn Jahren von seinem Vater Michael übernommen hat. "Als er im März 1975 hier angefangen hat, gab es ein paar Beete, ein Zelt und sonst nichts", sagt er.

Der nahende Abschied aus Kronshagen ist auch den meisten Kunden bewusst. Viele verabschiedeten sich, einige drückten ihr Bedauern aus. Andere seien aber auch gespannt, was bald auf der Fläche passiere, sagt Klemm. Den coronabedingten Ansturm habe man nicht gehabt. "Aber man hat gemerkt, dass die Leute sehr planerisch unterwegs waren. Sie wollten Hochbeete anlegen oder mit ihren Kindern Gemüse anbauen", sagt Klemm. Anstrengend war die Zeit dennoch, da das Team zusammenschrumpfte. Juliska Klemm kümmerte sich zu Hause um die Kinder, ein Mitarbeiter hing wegen fehlender Flüge im Ausland fest.

Abnehmer für Tische und Werkzeuge gesucht

Der 43-Jährige ist froh darüber, dass der Markt in den vergangenen Monaten stets geöffnet bleiben konnte. "Hätten wir wegen Corona zumachen müssen, hätten wir wohl nicht wieder eröffnet", sagt Klemm. So sei es eine relativ normale Saison gewesen, ergänzt er. Noch etwa ein Drittel der sonst üblichen Warenmenge befindet sich im Markt. Im Oktober wird es einen Ausverkauf geben. "Was wir nicht verkaufen, verschenken oder räumen wir", sagt Klemm, der hofft, dass Tische oder Werkzeuge noch Abnehmer finden, "die etwas damit anfangen können. Es würde mich freuen, wenn möglichst viel noch verwendet und genutzt wird", sagt er.

An eine Abschlussveranstaltung habe man gedacht, den Gedanken dann aber auch wegen Corona verworfen, sagt Klemm, für den es beruflich aus dem Gartenmarkt in den Bereich Kommunikation und Beratung geht. „Ich habe in den letzten Jahren verschiedene Abschlüsse gemacht und werde unter anderem an der Förde-vhs zwei Seminare geben“, erzählt der 43-Jährige.

Arbeit im Team hat besonders Spaß gemacht

Was wird ihm aus den letzten zehn Jahren besonders in Erinnerung bleiben? „Die coole Zusammenarbeit mit den Kollegen hat Spaß gemacht. Man hatte immer Leute, auf die man sich verlassen konnte und mit denen man gemeinsam Ideen entwickeln konnte“, sagt Klemm. Und was wird er nicht vermissen? Die nasskalten Novembertage, an denen in acht Stunden nur eine Handvoll Kunden dem Gartenmarkt einen Besuch abstatten.

