"Wir haben uns sehr über die Monate vor Corona gefreut. Dezember, Januar und Februar sind unglaublich gut gelaufen, die Community ist gewachsen. Wäre es so weitergegangen, hätten wir von einem sehr guten ersten Jahr gesprochen", sagt Sina Spieker, Betriebsleiterin der Melsdorfer Kletterbar. Diese hatte Ende April 2019 ihre Türen im interkommunalen Gewerbegebiet geöffnet.

Vom 14. März an blieben sie für zwei Monate aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Mitten in der Hauptsaison und während der Osterferien - für eine Kletterhalle ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für eine Schließung. Als "finanziell desaströs" beschreibt die Betriebsleiterin den Zeitraum bis zur Wiedereröffnung am 18. Mai. "Das ist ja klar, wenn man von heute auf morgen keine Einnahmen mehr hat", sagt sie.

Kletterhalle öffnete am 18. Mai wieder die Türen

Bei der Frage nach dem Zeitpunkt der Wiedereröffnung sei man "sehr realistisch" gewesen, sagt Spieker. "Wir wussten, dass wir als Teil der Sport- und Freizeitbranche am Ende der Nahrungskette stehen", ergänzt sie. Anfang Mai startete der Betrieb zwar noch nicht, doch die Außenwand war wieder freigegeben. Gäste konnten das "Eintrittsgeld" per Umschlag in einem Safe hinterlassen. "Das ist von den Kunden toll angenommen worden", sagt Spieker. Gleiches gelte für die Entscheidung, während der Schließung keine Abo-Gebühren eingezogen zu haben.

Mittlerweile habe sich die Nachfrage sehr gut entwickelt. Kinder- und Ferienkurse laufen, und Tagesgäste wie Jo und Kerstin Wörner aus Kiel erklimmen auch wieder regelmäßig die Wände. "Wir waren bei der Eröffnung vor über einem Jahr hier und dann auch gleich wieder nach der Wiedereröffnung. Klettern ist einfach besser als Fitnessstudio", sagt Jo Wörner.

Ein paar Corona-Regeln müssen beim Klettern beachtet werden

Wenn die Kletterer in der Halle im Einsatz sind, darf nur jede zweite Sicherungslinie gleichzeitig genutzt werden, um den Mindestabstand von 1,50 Metern zu gewährleisten. Für einen Besuch ist keine Voranmeldung nötig, über ein Ampel-System auf der Internetseite der Kletterbar können sich Kunden aber über die aktuelle Auslastung in der Halle informieren.

Die Umkleidekabinen seien zwar wieder geöffnet. Doch am besten komme man umgezogen, um Engpässe zu vermeiden, sagt Sina Spieker. Masken müssen generell nicht getragen werden. Zu den Kursen wäre es aber ratsam, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Und bevor es an die Wände geht, gilt natürlich immer wieder: Hände waschen.

Über die Maßnahmenkataloge von Kletter-Verbänden und vom DOSB sowie den Austausch mit anderen Betreibern ließ sich die Wiedereröffnung gut organisieren, sagt Spieker. Die Betriebsleiterin wünscht sich eine weitere Normalisierung der Lage. Denn das Fehlen von Firmenveranstaltungen, Schulklassen oder Betriebssportgruppen fällt wirtschaftlich ins Gewicht. „Auf Dauer brauchen wir natürlich Gruppen und Kurse“, sagt Spieker.

