Insgesamt 111 Schüler aus ganz Schleswig-Holstein tummelten sich am Donnerstag in der Melsdorfer Kletterbar. Dort machte die landesweite Schulkletterserie Station. Die Sportart erfreut sich auch in Schulen immer größerer Beliebtheit. Ein Vorteil: Sie ist für alle offen und fördert die Gemeinschaft.