Drei neue Haltestellen im Eichkoppelweg, die Linie 765 behält ihren Streckenverlauf dort bei und wird nicht in Richtung Kieler Straße und Ortskern verlegt: Das ist das Votum der Kronshagener Politik aus dem Umwelt- und Verkehrsausschuss.

Sowohl bei der Verwaltung als auch bei Mitgliedern des Gremiums waren Beschwerden über die schlechte Busanbindung von Praxisklinik und Mare Klinikum im Eichkoppelweg aufgelaufen. Bislang gibt es am Mare Klinikum die Haltestelle Nordmark-Sportfeld, die aber nur in Richtung Kiel von der Linie 765 angefahren wird. In Richtung Kronshagen bleibt ein Stopp zwischen Kieler Eichhofstraße und der Haltestelle im langgezogenen Eichkoppelweg hinter dem Bürgerhaus aus. Diese Lücke soll mit den zusätzlichen Haltestellen im Eichkoppelweg geschlossen werden.

Bürger von Kronshagen wünschten sich weitere Haltestellen

Laut Bürgermeister Ingo Sander (CDU) ist für die neue Konzeption des ÖPNV-Netzes und die Haltepunkte der Kreis Rendsburg-Eckernförde verantwortlich, die Kommune für die Errichtung der Haltestellen. Bei der Nachfrage nach Veränderungswünschen durch den Kreis habe man die Rückmeldungen von den Kronshagener Bürgern aufgegriffen. "Wir bekommen in der Verwaltung oft Hinweise darauf, dass es an Mare- und Praxisklinik direkt keine Haltestellen gibt", sagt Sander.

Gleichzeitig habe es aber auch Forderungen gegeben, die Linie 765 zu verlegen, und in den Ortskern zu führen. Uwe Hartwig, Vorsitzender des Seniorenbeirats, machte sich im Verkehrsausschuss für diese Variante stark. Er bezeichnete die aktuelle Streckenführung der Linie als unsinnig und dachte dabei nicht nur die Kronshagener Bürger. "Wir hängen auch die Leute aus Ottendorf oder Stampe ab, die mit der Linie keine Möglichkeit haben, in den Ortskern zu kommen", sagte Hartwig. Er plädierte zudem dafür, mit der Entscheidung für neue Haltestellen abzuwarten, da im Kreis gerade eine Überprüfung der Linienführung laufe. Mit einer Entscheidung für eine Verlagerung der Linie 765 wären die Haltestellen im Eichkoppelweg obsolet geworden.

Winfried Dittmann (Grüne) wollte hingegen nicht auf den Kreis warten. Der Eichkoppelweg als zentrale Straße müsste mit Haltestellen ausgestattet sein. Auch Andrea Linfoot (CDU) betrachtete eine Verlegung der Linie kritisch, da sie als Anbindung an die Schulen dient. Schließlich entschied sich das Gremium mit neun Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen für die neuen Haltestellen im Eichkoppelweg und die Beibehaltung der aktuellen Streckenführung der Buslinie 765.

Zunächst wird die Gemeinde laut Bauamtsleiter Hauke Stelter dort aber nur provisorische Haltepunkte aufbauen. In einer Erprobungsphase sollen die Fahrgastzahlen ermittelt und damit die Resonanz auf die zusätzlichen Stopps erfasst werden. "Wir werden uns sehr genau ansehen, wie die Frequenz und die Fahrgastzahlen sind", sagte Bürgermeister Sander. Bislang hat die Gemeinde nämlich noch kein Geld für neuen Bushaltestellen in den Haushalt eingestellt - pro Stück kämen auf sie Kosten von etwa 60.000 Euro zu. Die neuen Haltepunkte könnten im Sommer zum Einsatz kommen. Dann steht der Fahrplanwechsel an.