Ein Datenbankfehler hat im Knöv-Net der Versorgungsbetrieb Bordesholm (VBB) am Donnerstag zu massiven Störung des Internets gesorgt. Viele der 3000 Kunden seien betroffen, so VBB-Geschäftsführer Frank Günther am Mittag. In ein bis zwei Stunden soll der Fehler behoben sein.