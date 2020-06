„Ich wünsche mir ein Mähverbot!“

Großharrie

Was war bei dir der Ausschlag, bei der Wildtierrettung mitzumachen?

Hinnerk Bellmann: Es ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild. Diesen Grundsatz habe ich mir beim Erlangen meines Jagdscheines sehr zu Herzen genommen. Dabei habe ich Olaf Weddern kennengelernt, und Bastian Grieser ist ein Freund von Olaf. Eines Tages erzählten mir die beiden von einem Erlebnis, dass ein Kitz beim Mähen schwer verletzt und von Olaf erlöst wurde, da es sonst einen qualvollen Tod erlitten hätte. Sebastian hat sich daraufhin entschieden, von seinem ersparten Geld eine Drohne mit Wärmebildkamera zur Kitzrettung zu beschaffen, um das jährlich wiederkehrende Tierleid aufgrund von Mäharbeiten zu bekämpfen. Hierbei wollte ich unbedingt mitmachen. Olaf und Sebastian machten daraufhin den erforderlichen Drohnenführerschein. Ich war als Läufer von Anfang dabei, seit März 2019 sind wir ein Verein.

Was war dein ungewöhnlichster Moment, wenn man um vier Uhr morgens über ein Feld läuft?

Hinnerk Bellmann: Den ungewöhnlichsten Augenblick bei der Kitzrettung hatte ich 2019. Wir waren wieder voll ausgebucht und mussten um halb drei anfangen. Es war stockdunkel und Olaf entdeckte auf dem Wärmebildschirm einen Wärmepunkt und lotste mich per Funkgerät zu dieser Stelle. Als ich dichter kam, hörte ich ein leises Schnauben und sachtes Grunzen. Im Schein meiner Kopflampe schaute mich plötzlich ein ausgewachsener Dachs empört an. Wir waren beide so sehr erschrocken, dass wir in entgegengesetzte Richtungen das Weite suchten.

Wenn du einen Wunsch freihättest - bezogen auf die Tierrettung in der Landwirtschaft - welcher wäre es?

Hinnerk Bellmann: Ganz klar wünsche ich mir an erster Stelle ein konkretes Mähverbot seitens des Gesetzgebers während der Brut- und Setzzeit, gerne bis wenigstens Ende Juni. Hierdurch könnte man das jährlich wiederkehrende tausendfache unnötige Tierleid verhindern. Dann würde ich mir wünschen, dass das vorsätzliche Ausmähen von Kitzen, wie es im Fachjargon so harmlos heißt, so hart bestraft wird, dass es den Verantwortlichen zumindest finanziell ebenfalls sehr weh tut. Ein weiterer Wunsch wäre, dass die Verbände mehr Aufklärung an der Basis, sprich den Hegeringen, leisten. Jeder Hegering sollte eine eigene Drohne beschaffen, dieses ist meines Erachtens auch möglich, da grundsätzlich immer sehr viel Geld für die Jagd, jedoch meistens viel zu wenig für die Hege ausgegeben wird.

Was fühlst du, wenn ein Wärmepunkt auf dem Monitor erscheint?

Hinnerk Bellmann: Beim Erscheinen eines Wärmepunktes bin ich zunächst relativ emotionslos, da ich mich in erster Linie auf den Bildschirm konzentrieren muss, um nicht womöglich weitere Tiere, wie beispielsweise einen Zwilling zu übersehen. Freude entsteht natürlich immer, sobald die Suche auf einer Fläche beendet ist und Kitze gerettet wurden. Trotzdem begleitet mich immer die Angst, ein Tier übersehen zu haben. Deswegen werden wir von den Jägern oder Landwirten nach der Mahd immer benachrichtigt, ob alles gutgegangen ist, und erst dann kommt meistens die Erleichterung und Freude, etwas Gutes getan zu haben.

Bastian, was war bei dir der Ausschlag bei der Wildtierrettung mitzumachen?

Bastian Grieser: Als Kind hatte ich mal beim Tierarzt in einer GEO-Zeitschrift ein Foto von einem Kitz ohne Läufe gesehen. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Dazu kamen immer wieder Berichte in den Medien und auch Berichte von Freunden, die in ihrer Eigenschaft als Jäger dazu gerufen wurden, ein verstümmeltes Kitz zu „erlösen“. Das hat in mir und einem Freund, Olaf Weddern, den Willen verstärkt, etwas Wirksames dagegen zu finden. Da sind wir auf die Drohne gekommen. Es geht ja nicht nur um die Kitze, sondern auch um viele andere Tiere in den Wiesen. Dort sind im Frühjahr die Kinderstuben von Rehen, Hasen, Kaninchen und Bodenbrütern. Es wäre klasse, wenn die zumindest so lange unbehelligt blieben, bis sie flügge sind und sich vor den Mähwerken in Sicherheit bringen können.

Leben zu retten ist euer Ziel – wie hoch ist der Preis?

Bastian Grieser: Schlafentzug macht sich natürlich am stärksten bemerkbar. Die Nacht ist, je nach Weite der Anreise bis zur Wiese, zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr vorbei. Danach geht es dann am späten Vormittag zur Arbeit. Vor 22 Uhr komme ich eigentlich nie zu Bett. Neben Drohnenfliegen und zur Arbeit zu gehen schaffe ich in diesen Wochen nichts mehr. Schlafmangel, Verschleiß des Autos im Gelände und das Abschmelzen des Überstundenkontos nehme ich gerne in Kauf. Jedes gerettete Leben ist mehr als eine Entschädigung dafür und nicht in Geld aufzuwiegen. Ich würde das jederzeit wieder machen. Wenn man einmal ein im Gras verstecktes Kitz gesehen hat, welches eingerollt an seiner Liegestelle ruht, kann man nicht wollen, dass der Mäher dieses niedliche Wesen tötet oder verstümmelt.

Wie viele junge Leben habt ihr mit den Drohnen bereits sichern können?

Bastian Grieser: 2018 waren es knapp 60 Kitze und zirka 20 Hasen, die wir aus den Flächen vertrieben haben. 2019 haben wir 71 Kitze sichern können, dazu noch zwei Damkälber und 20 Hasen aus den Flächen vertrieben, ein Fasanengelege gefunden und zur Brutmaschine gebracht. In dieser Saison haben wir 99 Kitze, etwa 20 Hasen, drei Junghasen sowie ein Feldlerchenküken gesichert.

Bleibt das wunderbare Gefühl der Lebensrettung bei jedem einzelnen Lebewesen?

Bastian Grieser: Auf jeden Fall! Selbst wenn man stundenlang geflogen ist und nur ein Lebewesen aus der Wiese vertrieben oder festgesetzt hat, freue ich mich, dass dieses Tier nicht dem Mähwerk zum Opfer gefallen ist. Man freut sich, dass das Aufstehen nicht umsonst war und man etwas Gutes getan hat.

