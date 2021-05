Mit 21 Jahren Gemeindevertreter: Paul Biesterfeld steht auf Politik. 2017 trat er in die SPD ein, 2018 bei der Kommunalwahl an. Jetzt rückte er in die Gemeindevertretung in Langwedel auf. Der junge Volksvertreter sprach mit den Kieler Nachrichten über seine Ziele. Eines heißt: Mitwirken.