Rendsburg

Besserer Verkehrsfluss in und um Rendsburg, ausreichend Parkplätze, weniger Regulierung und eine Verwaltung, die zuhört. Das sind die Wünsche des Unternehmensverbands Mittelholstein an die neue Rendsburger Bürgermeistern Janet Sönnichsen. Sie stellte sich bei der Kommunalpolitischen Kanalrunde erstmals digital den Fragen aus der Wirtschaft.

„Unser Blick in die Zukunft ist sorgenvoll“, sagt Verbandsgeschäftsführer Sebastian Schulze zum Auftakt des Gesprächs. Die Corona-Regeln der Bundespolitik bevormundeten die Wirtschaft und belasteten sie finanziell.

Auch für die neue Verwaltungschefin begann das Jahr anders als geplant. „Mein Amtsantritt war von der Pandemie geprägt“, sagt Sönnichsen. Sie habe die Monate mit weniger öffentlichen Terminen jedoch nutzen können, um sich gründlich einzuarbeiten. Per Videokonferenz halte sie in der Zwischenzeit Kontakt zu den Fraktionsvorsitzenden. „Verwaltung und Politik sind zwei Seiten einer Medaille“, betont sie die Bedeutung der ehrenamtlichen Ratsmitglieder. Durch den engen Austausch und die Unterstützung aus der Wahlkampfzeit von CDU, Grünen, FDP und SSW sei das Verhältnis „sehr gut.“

Rendsburg: Verwaltung will Prioritätenliste für Projekte erarbeiten, um Schulden zu konsolidieren

Eine gute Grundlage zur Konsolidierung der Schuldenlast in Höhe von etwa 53 Millionen Euro. „Was dafür noch fehlt, sind Ziele und Grundsätze.“ Die will Sönnichsen in einer Klausur möglichst in Präsenz mit der Politik erarbeiten.

Für Verbandschef Schulze jedoch ebenso wichtig: „Bisher wurden Anliegen der Unternehmen eher stiefmütterlich behandelt.“ Unter Sönnichsen, die vorher als Geschäftsführerin der Kiel-Region gearbeitet hat, soll sich das jedoch ändern. Es sei bereits eine Stabsstelle im Rathaus geschaffen, die sich als „Kümmerin“ mit den Anliegen der Wirtschaft befassen soll.

„Außerdem wollen wir schauen, welche Möglichkeiten der Flächenentwicklung wir noch haben.“ Diese seien Aufgrund der Lage zwischen Kanal und Eider begrenzt, umso wichtiger die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden. „Das ist Chefinnen-Sache“, so die Bürgermeisterin.

Nord-Ostsee-Kanal: Stadt Rendsburg verklagt den Bund

Wie die Wirtschaft sieht auch die Bürgermeisterin Verkehrsprobleme in Rendsburg. Die Kreisstadt hat wegen des andauernden Ärgers mit den Kanalquerungen von Rader Hochbrücke bis Kanaltunnel jüngst Klage gegen die Bundesrepublik als Betreiber des Nord-Ostsee-Kanals eingereicht. „Der Bund muss sich seiner Verantwortung für Wirtschaft und Bevölkerung bewusst sein.“ Doch auch in der Stadt gibt es diesbezüglich Probleme, wie etwa durch den geplanten Feuerwachen-Bau bei der Berufsschule und durch die Entwicklung des Eiderkasernen-Quartiers. Dort fallen Stellplätze weg.

Anders als Schulze verbindet Sönnichsen mit einem Verkehrskonzept jedoch keine grüne Welle. „Wir brauchen mehr Digitalisierung im Verkehrsbereich“, sagt sie. Zum Beispiel durch Apps, die die Verfügbarkeit von Leihrädern und Nahverkehr anzeigen. „Trotzdem bin ich mir bewusst, dass wir als Kreisstadt im ländlichen Raum auch Parkplätze für Autos brauchen.“

Um eine umfassende Veränderung der Stadt anzugehen, sollte sich Rendsburg um die Ausrichtung einer Landesgartenschau bewerben. „Die wirkt wie ein Konjunkturprogramm für die ganze Region“, sagt sie. Dafür sei jedoch ein Vorlauf von sechs bis sieben Jahren vonnöten.

Schnelle Ideen sind zur Belebung der Rendsburger Innenstadt gefragt

Ideen, wie zum Beispiel die Innenstadt belebt werden kann, braucht es jedoch schon vorher, fordert Moderator Sebastian Schulze. „Ich will das Stadtmarketing neu aufstellen und Kompetenzen bündeln, die derzeit zum Beispiel auf Rathaus und RD Marketing verteilt sind“, antwortet Sönnichsen. Gleichzeitig wolle sie sich für die von den Kaufleuten angestoßene Weiterfassung der verkaufsoffenen Sonntage oder die Einführung der Bäderregelung für Rendsburg beim Land stark machen.

Auch wenn nicht alle Probleme gleichzeitig angegangen werden könnten: „Wer offenen Auges durch die Stadt geht, sieht, dass wir eine großartige Geschichte vorzuweisen haben.“ Dieses Pfund müsse stärker ausgespielt werden, um mehr Touristen etwa aus Skandinavien anzulocken.

Stadt könnte im Verbund mit Neumünster und Schleswig Hochschulstandort werden

Eine weitere Möglichkeit, Rendsburg zu stärken, sei die Etablierung eines Hochschulstandortes. „Wir haben uns gemeinsam mit Neumünster, Schleswig und der Fachhochschule Kiel beworben, um eine akademische Pflegeausbildung in unsere Städte zu holen.“ Nun warte die Verwaltung auf Rückmeldung von der Landesregierung.

Mit Blick auf ihre achtjährige Amtszeit sagt Sönnichsen: „Rendsburg soll für Familien und ältere Menschen attraktiv sein. Freundlich für das Fahrrad und das Wasser, eine wirtschaftsstarke Stadt.“ Da werden die Unternehmer kaum widersprechen.