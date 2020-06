In der Stadtbücherei Nortorf kommen während der Coronakrise zurückgegebene Bücher, CDs, DVDs und Figuren für Tonie-Hörspielboxen in Quarantäne. Auf vier Tischen am Eingang stapeln sich die Medien. „Nach drei Tagen werden sie in die Regale sortiert“, erklärt Büchereileiterin Frederike Harder.