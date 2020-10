Ingrid Löwenstrom (81) wurde bestohlen. Ein unbekannter Mann hat in der vergangenen Woche in einem Supermarkt in Fockbek ihr Portemonnaie mit 500 Euro aus einem Netz an ihrem Rollator entwendet und mit der EC-Karte weitere 1500 Euro abgehoben. Die Seniorin gibt sich selbst die Schuld.