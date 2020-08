Rendsburg

Wieder vor Publikum auftreten können – die Freude der Künstler über die Chance, beim Kulturfestival Schleswig-Holstein singen zu können, strömte beim Jazzabend im Kinocenter bei jedem Ton von der Bühne.

Ein Lkw voll Bühnentechnik

Inhaberin Nicole Claussen hatte das Kinocenter beim von der Staatskanzlei initiierten Festival angemeldet. Festivalorganisatorin Michelle Dietz von Walter Systems GmbH kam mit einem Lkw mit Bühnentechnik: Die Musiker auf dem 20 Quadratmeter-Podest wurden mit 18 zusätzlichen Scheinwerfer von der Licht-Traverse in Szene gesetzt. Dank im Saal verteilter Lautsprecher-Boxen klang satter Sound bis in die letzte Sitzreihe.

Live Stream aus dem Kinocenter

Ein Kamerateam filmte vom Bühnenrand und aus dem Saal für den Live-Stream, der Kinosaal Tonhalle war mit Monitoren zum Studio auf Zeit umfunktioniert worden. „Applaus ist das Brot des Künstlers“, bedankte sich Jonny Möller, Kulturpreisträger aus Schleswig, für die Auftrittschance. „Ohne Zuschauer ist Musik machen nur wie eine Probe.“ Mit Pianistin Sylwia Timoti, den Sängern Jasmin Antic und Olaf Senkbeil startete er den Abend mit Coversongs. „Heal the world“ - heile die Welt - klang im von Jasmin Antic leidenschaftlich intonierten Song wie eine Hymne, mit der die Sängerin das Ende der Coronakrise heraufbeschwören wollte.

Die Welt reißt von der Leine

Der Satz „Die Welt reißt von der Leine“ geriet in Olaf Senkbeils Interpretation von „Die weißen Tauben sind müde“ zur Kurzbeschreibung der Weltlage. Die Band „The lady loves Jazz“ erweckte mit Amy Winehouse-Titeln und groovigen Eigenkompositionen Jazz-Bar-Atmosphäre. Jubelrufe und Applaus erntete Sängerin Sigrid Lau mit Markus Zell (Percussion), Joachim Roth (Kontrabass) und Volker Linde (E-Gitarre) für ein aus tiefstem Herzen gesungenes „I‘m feelin‘ good“.

Sehnsucht nach Normalität erfüllt

Für Zuschauerin Gisela Wendt erfüllte sich die Sehnsucht nach Normalität. „Wir wollten endlich mal wieder Musik hören. In so coolen Räumen – das war klasse.“ Sie hatte während des Konzerts in ihrer Facebookgruppe Zuschauer geworben. „ Rendsburg – wo seid Ihr?“ Sie war ärgerlich. Nach Monaten gab es Live-Musik - aber der Run blieb aus: 26 der 65 Sitzplätze waren besetzt.

90 Veranstaltungen

Nicole Claussen beruhigte: Für das Festival sei die Zahl gut, zum zweiten Konzert werde mit 54 Gäste die höchste Zahl bislang bei den 90 Veranstaltungen im Land erreicht. Peter Kolodziej von den Bands Just4Fun und Top Union berührte der Abend. „Ich hab geheult. Was der Auftritt für die Musiker bedeutet, diese ganzen Veränderungen, das macht mich traurig.“

