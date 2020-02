Sturm „Sabine“ hat Kronshagen und das Amt Achterwehr größtenteils verschont. Dennoch führte die Wetterlage für die Feuerwehr zu einer Besonderheit. Erstmals wurde die Abschnittsführungsstelle, eine Kooperation aus den Wehren des Amtes und der Freiwilligen Feuerwehr in Kronshagen, aktiviert.

Von Florian Sötje