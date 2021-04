Am 29. März startete das Testzentrum in Flintbek, am 13. April zieht das Testzentrum in der Alten Schule von Rumohr nach. Dabei kooperieren die Ämter Molfsee und Flintbek, die Idee kam von Bürgermeister Thomas Langmaack. Unterstützung bietet die Wehr, weitere Helferinnen und Helfer werden gesucht.