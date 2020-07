Rendsburg

Besonders angenehm ist die Prozedur nicht: Die beiden freundlichen Helferinnen des Gesundheitsamtes mit Maske, Visier und Schutzanzug schieben den Testpersonen das Wattestäbchen so weit in die Nase, bis denen die Tränen in die Augen schießen. Doch wer in diesen Tagen in einem der weltweit zahlreichen Risikogebiete Urlaub gemacht hat, Verwandte besuchte oder auf Geschäftsreise war, der muss zum Test - oder 14 Tage in Quarantäne.

Kurze Terminabsprache

Weil offenbar viele Reiserückkehrer die Vorschriften nicht so genau genommen hatten und es in den vergangenen Tagen immer wieder zu positiven Corona-Testergebnissen bei Einreisenden gekommen war, hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde jetzt ein niedrigschwelliges Angebot für den betroffenen Personenkreis: Nach kurzer Terminabsprache können sich Einreisende mit Wohnsitz im Kreisgebiet ohne lange Wartezeit - und vor allem ohne selbst dafür bezahlen zu müssen - zentral in Rendsburg auf das Coronavirus testen lassen.

"Wenn alles gut läuft, haben wir bereits am nächsten Tag das Ergebnis aus dem Labor", sagt Antonia Burgmann von der Kreisverwaltung. Dabei werden die Testpersonen auch am Wochenende informiert, egal ob das Ergebnis positiv oder negativ ausfällt, versichert Silvia Stieper vom Gesundheitsamt des Kreises. Bei negativem Ergebnis ist die Quarantänepflicht sofort aufgehoben.

Keine Wartezeit

Die ersten zehn Personen aus allen Teilen des Kreises kamen am Mittwoch ab 10 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zur Teststation am Kreishaus. Am Tag zuvor waren sie von der Kreisverwaltung eingeladen worden, nachdem sie sich - gemäß den Vorgaben - als Rückkehrer gemeldet hatten und in Quarantäne gingen. "In der Regel gibt es keine Wartezeit", versichert Antonia Burgmann. "Nur wenn viele Menschen sehr überpünktlich zu ihrem Termin kommen, kann es sich ein bisschen stauen."

Weiter kostenfreie Tests

Am Mittwoch wurde noch direkt am Kreishaus getestet, zeitnah soll aber der Test-Container der Kassenärztlichen Vereinigung in Rendsburg mitgenutzt werden. Wo dieser steht, wird den Betroffenen bei der Terminabsprache mitgeteilt.

Bis Mitte vergangener Woche hatten sich insgesamt 179 Menschen aus Risikogebieten zurück im Kreis gemeldet, 59 davon aus Schweden, welches mittlerweile nicht mehr auf der Liste der Risikogebiete steht. Weiterhin dazu gehören aber zum Beispiel die Türkei, Ägypten, die Vereinigten Staaten sowie viele Länder Osteuropas und des Balkans.

Weiterhin besteht für Bewohner des Kreises Rendsburg-Eckernförde die Möglichkeit, sich am sechsten und am zehnten Tag der Einreise erneut kostenfrei testen zu lassen. Diese beiden zusätzlichen Tests werden vom Kreis empfohlen, da das Virus oft erst Tage nach der Infektion nachgewiesen werden kann.

