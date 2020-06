Viele Heilpflanzen am Wegesrand

Bordesholm/Reesdorf.

Die Expertin Kornelia Duda riet aber zur Vorsicht: „Nur wenn man bei Pflanzen hundertprozentig sicher ist, sollte man sie einsetzen.“ Einige Pflanzen seien eben giftig. Mit den Führungen will sie Duda, die in Bordesholm seit 2008 eine Naturheilpraxis und seit 2014 eine Heilpflanzenschule betreibt, das Bewusstsein für die heimische Kräuter stärken.

Führung mit Maske und Abstand

Ein starkes Interesse daran ist laut Kerstin Schlichting in der Bevölkerung festzustellen, deshalb hatte die Gemeindevertreterin von Bündnis 90/Die Grünen in Brügge zu der Veranstaltung eingeladen. Wegen der Abstandsregel und Maskenpflicht verlief der Spaziergang etwas anders. „Sonst steckt man die Köpfe zusammen, reibt und riecht an den Blättern gemeinsam. Aber darauf müssen wir verzichten“, erklärte die Expertin, die als einzige keinen Mund-Nasenschutz trug, damit sie besser zu verstehen war.

Brennnesseln sollten nicht in Biotonne

Zu „unerwünschten“ Gartenpflanzen, die viele Menschen abmähen oder ausgraben und in der Ökotonne entsorgen, dürften viele der Gäste nach der Führung eine ganz andere Einstellung haben: ein Beispiel ist die Brennnessel. „Wenn mehr wüssten, wie gesund die eigentlich sind, würden sie mehr kultiviert“, so Duda. Das „Gartenunkraut“ enthält mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte und ist zudem reich an Mineralien wie Eisen, Kalium und Magnesium. Daraus könne man gut einen Spinat machen.

Giersch hilft bei Entzündungen

Ein weiteres Beispiel ist der Giersch, der bereits im Mittelalter in Klostergärten zu finden war. Insbesondere bei Gicht könne die Pflanze in Form von Umschläge Entzündungen herausziehen. Der Ackerschachtelhalm stärke das Gewebe. Löwenzahn könne man gut Salaten beimischen. „Bitte nicht übertreiben, sonst wird es bitter“, so die Kräuterexpertin. Bei Leber- und Gallenbeschwerden wirke ein Tee lindernd. Zudem ist Löwenzahn entwässernd.

Ein Hain-Wachtelweizen am Wegesrand

Natürlich ging Kornelia Duda auch auf den im Eidertal wachsenden Hollunder ein, der gerade zu blühen beginnt. Die Heilkräfte aus den Beeren sind bekannt, der Vitamin C-haltige Saft wird oft bei Erkältungen eingesetzt. Tipps zu Schafgarbe, Klettlabkraut, Knoblauchranke oder Spitzwegerich gab’s zudem. Auch eine ganz seltene und unter Schutz stehende Pflanze durften die Gäste unter die Lupe nehmen: einen klitzekleinen Hain-Wachtelweizen, der durch seine lilafarbenen und gelben gelben Blüten ins Auge stach.

Expertin rät zu Wodka für Tinkturen

Zum Abschluss der kurzweiligen Unterweisung erklärte die Heilpraktikerin, wie sie eine Tinktur ansetzen würde. Beim Weißdorn, der die Herzfunktion stärken kann, würde sie Blätter sammeln und in ein verschließbares Glas geben. Als Lösungsmittel kommen 38-prozentiger Wodka oder Doppelkorn in Frage. Sie würde Wodka nehmen, weil der Geschmacksneutral er ist. „Sechs Wochen muss das Ganze ziehen, täglich muss man das Glas einmal schütteln.“ Nach dem Sieben steht die Tinktur zur Verfügung.

Kornelia Duda bietet unterschiedliche Führungen an. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.heilpflanzenschule-kraeuterwelten.de/kraeuterwanderungen.

