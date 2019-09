Empfindlich reagiert man in Bordesholm auf die Kritik aus Sören. „Es ist richtig, dass wir angesichts des schlechten Zustands im Bordesholmer See aus dem Knick kommen müssen“, sagte Bürgermeister Ronald Büssow (SPD). Am Mittwoch, 23. Oktober, ist eine Sondersitzung zum See in Bordesholm geplant.