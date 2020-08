Rendsburg

Während die Telekom vermeldet, dass sie bereits zahlreiche Gemeinden im Kreis teilweise mit 5G versorge, darunter Bovenau, Emkendorf, Felde, Nortorf, Westensee sowie Teile von Neumünster und Rendsburg, hat Vodafone am Standort in Büdelsdorf jetzt seinen ersten 5G-Sender der Region in Betrieb genommen. Der habe eine Reichweite von etwa 800 bis 1000 Metern und sei Teil der bundesweiten 5G-Pionier-Phase, teilte Vodafone auf Nachfrage mit.

Bei seiner Ausbaustrategie für Schleswig-Holstein setze der Düsseldorfer Mobilfunkkonzern auf einen Mix aus 5G-Stationen in Städten beziehungsweise Ballungsräumen sowie in ländlichen Gebieten – unter anderem, um technische Erfahrungen im Betrieb unter verschiedenen topografischen Bedingungen zu sammeln. Bis Mitte des kommenden Jahres sollen 60 weitere Standorte für Vodafone-Kunden im Land hinzukommen, darunter auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde und rund um die Kieler Innenförde.

Telekom scheint die Nase vorn zu haben

Der Branchen-Primus Telekom scheint dagegen beim Ausbau des 5G-Standards in der Region die Nase vorn zu haben. Nach Angaben des Konzerns sei der Landkreis Rendsburg-Eckernförde beim Ausbau von Beginn an mit dabei und habe dadurch einen „digitalen Standortvorteil“. 39 Antennen seien im Kreis Rendsburg-Eckernförde in den vergangenen Wochen bereits mit dem 5G-Standard nachgerüstet worden. Aufgrund eines IT-Fehlers seien diese Empfangsbereiche jedoch bis zum gestrigen Freitag noch nicht auf der Netzausbaukarte der Telekom im Internet verzeichnet.

Von den neuen Antennen profitierten nach Angaben des Unternehmens nicht nur Kunden mit den neuen und relativ teuren Mobilfunkgeräten, sondern auch die Nutzer älterer Handys, die die bisherigen Standards LTE, UMTS oder GSM unterstützen. „Die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder ein 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgt das Handy je nach Bedarf“, so die Telekom.

Verbraucherzentrale mahnt zur Vorsicht

Beide großen Unternehmen geben an, möglichst schnell in der Fläche präsent sein zu wollen. Doch die Erfahrung mit dem Netzausbau der vergangenen Jahre lässt angesichts zahlreicher Funklöcher viele Mobilfunknutzer in der Region skeptisch bleiben. „Bei entsprechenden Ankündigungen von Unternehmen ist eine gewisse Vorsicht angebracht, denn dabei schwingt immer ein guter Teil Werbung mit“, sagt Vivien Arwers, Sprecherin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. „Schließlich verkaufen die Telekommunikationsunternehmen selbst im großen Stil Smartphones und profitieren davon, wenn viele Menschen die teuren neuesten Modelle bestellen.“

Wer sich gezielt ein neues Smartphone kaufe, um die hohen Datenübertragungsraten nutzen zu können, solle sich daher vorher erkundigen, ob der 5G-Standard am eigenen Wohnort schon gilt oder wann er kommen wird, rät die Verbraucherzentrale. „Letztendlich ist der Kauf eines neuen Gerätes aber immer eine Abwägung zwischen dem Preis und persönlichen Bedürfnissen.“

