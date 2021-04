Rendsburg

Da in der vergangenen Woche der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern im Kreis Rendsburg-Eckernförde an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde, treten ab Montag, verschärfte Regelungen in Kraft. Dies hat die Landesregierung am Freitag entschieden, obwohl die Inzidenz zuletzt wieder leicht unterhalb von 50 lag. Der Kreis hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen und diese zunächst auf eine Woche befristet. Eine Verlängerung ist möglich.

Ab Montag gilt zusätzlich zu den bestehenden Corona-Regelungen:

Einzelhandel im Kreis Rendsburg-Eckernförde:

Kundinnen und Kunden dürfen die Geschäfte nur nach vorheriger Terminvereinbarung betreten (Click & Meet). Das kann vor Ort auch auf Zuruf vor der Tür aus geschehen. Die Kontaktdaten müssen vom Geschäft erhoben werden. Ebenso ist sicherzustellen, dass wartenden Kundinnen und Kunden die Abstandsregeln einhalten können und die Besucherströme geregelt werden.

Es gibt jedoch zahlreiche Ausnahmen für Geschäfte, in denen man sich weiterhin nicht anmelden muss: Dies gilt für Lebens- und Futtermittelangebote, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Blumenläden, Gärtnereien, Gartenbaucenter, Baumärkte, Buchläden sowie die Lebensmittelausgabestellen der Tafeln.

Dort ist zu gewährleisten, dass sich nicht mehr als eine Person pro 10 Quadratmeter zeitgleich in der Verkaufsstelle aufhält. Ab einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmetern darf sich eine Kundin oder ein Kunde pro 20 Quadratmetern im Laden aufhalten.

Freizeit- und Kultureinrichtungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde:

Ergänzend zu den schon geltenden Regelungen zu Freizeit- und Kultureinrichtungen dürfen nun auch die Innenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen nur nach vorheriger Terminreservierung betreten werden.