Hannerau-Hademarschen

Zusammen konnten Feuerwehr und die örtlichen Landwirte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen: Auf einem Gerstenfeld in der Gemeinde Hanerau-Hademarschen, südlich des Nord-Ostsee-Kanals, hatte es am Dienstagnachmittag gebrannt. Um 14.37 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, dass eine Koppel in der Bismarckstraße brennt. Das Feld war vor dem Ausbruch des Feuers bereits gedroschen. Nach dem Brand war somit nur noch das verkohlte Stoppelfeld zu sehen.

Keine Aussagen zur Brandursache

Während die Feuerwehr mit dem Löschen des Brandes beschäftigt war, pflügten die Landwirte mehrere Schneisen in den Acker, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen. Die Landwirte pflügten das abgebrannte Stoppelfeld anschließend um. Zur Brandursache wurde keine Angabe gemacht.

